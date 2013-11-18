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В Париже неизвестные открыли стрельбу у банка «Сосьете Женераль» и в редакции газеты «Либерасьон». Ранен 1 человек

18 ноября 2013 18:06
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Новости Франции. В Париже неизвестный открыл стрельбу около офиса банка «Сосьете Женераль». К счастью, ни один человек не пострадал.

Несколькими часами ранее выстрелы прозвучали в редакции газеты «Либерасьон». Преступник открыл стрельбу в холле из дробовика. Одна из пуль попала в грудную клетку помощника фотографа. Врачи оценивают его состояние как критическое и пока не дают никаких прогнозов относительно его выздоровления.

С места происшествия стрелявший скрылся. Из-за происшествия основные здания СМИ в Париже переведены на усиленный режим охраны.

Позже, по всей видимости тот же преступник, захватив в заложники водителя случайного авто, проследовал к офису банка «Сосьете Женераль», где также произвел несколько выстрелов. В этот раз, по счастью обошлось без жертв. Однако после этого, несмотря на поднятые в небо французской столицы вертолеты, следы стрелка теряются. 

Подобное происшествие в минувшую пятницу произошло в редакции одного из телеканалов новостей. Тогда вооруженный мужчина также ворвался в офис. Но не стал стрелять, а лишь пригрозил журналистам. Полиции задержать его не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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