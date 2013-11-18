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Авиакатастрофа в Казани. На борту находились сын президента Татарстана, глава управления ФСБ по республике и семья известного комментатора

18 ноября 2013 10:11
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Новости России. В Казани выясняют причины крушения самолета. Он разбился вечером 17 ноября при заходе на посадку. Погибли 50 человек. Поисковая операция на взлетном поле завершена. Место падения лайнера, летевшего из Москвы, осматривают следователи. Первые показания уже дали диспетчеры. В ближайшее время будет проведен анализ топлива, которым заправляли самолет.

Известно, что на борту находился старший сын президента Татарстана Ирек Минниханов, глава управления ФСБ по республике Александр Антонов, а также семья известного спортивного комментатора Романа Скворцова.

По предварительным данным, самолет столкнулся с землей при заходе на второй круг во время посадки. Выполняя маневр, «Боинг» потерял высоту, задел крылом землю и упал недалеко от взлетно-посадочной полосы, после чего взорвались топливные баки.

Рассматривается несколько версий катастрофы. Среди них – ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Тем временем к месту трагедии люди несут цветы и свечи. В Татарстане 18 ноября объявлен траур. Для опознания в Казань организована доставка родственников погибших.

Аэропорт пока закрыт. Самолеты отправляют в другие города. Так называемые «черные ящики», которые помогут установить причину трагедии, уже обнаружены. Однако они сильно повреждены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа # Александр Гордейчик

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