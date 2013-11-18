Новости Беларуси. В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении руководителя минской коммерческой структуры. Столичная компания выполняла работы по проектированию, поставке и установке мини-ТЭЦ на предприятии «Мостодрев», за что подрядчик получил более 10 миллиардов рублей. Однако уже на стадии апробирования оборудования вскрылись многочисленные недостатки.

Мини-ТЭЦ неоднократно выходила из строя. Причина банальна – поставленное оборудование не соответствует заявленным проектным характеристикам. При этом выбросы в атмосферу превышают норму более чем в 2 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Сидо, начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Гродненской областной прокуратуры:

Основная цель возбуждения уголовного дела – это не только меры уголовной ответственности, но и понудить недобросовестного партнера нашего предприятия, «Мостодрев», к надлежащему выполнению своих заданий по тому инвестиционному договору.