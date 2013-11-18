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Крупная авария на МКАД: пострадали 7 машин, ранены женщина с ребенком

18 ноября 2013 07:21
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Новости Беларуси. Крупная авария на МКАД – автомобили буквально разбросало по всем полосам и вдоль дороги. Поздно вечером в районе развязки с улицей Чижевских произошла серия столкновений. Повреждены не менее семи машин.

Все началось с небольшой аварии. В среднем ряду столкнулись два автомобиля. Затем в них врезалась другая легковушка, она четыре раза перевернулась и вылетела в кювет.

Участники ДТП рассказали, что пострадали женщина с ребенком. Из-за аварии образовалась пробка до самой Лошицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Минске # Фотофакт

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