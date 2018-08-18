В отношении стрелявшего по милиционерам жителя Ивацевичского района возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. 17 августа в деревне Бобровичи местный житель убил милиционера. Ещё один правоохранитель был ранен.

По сведениям УСК по Брестской области, стрельбу по участковым инспекторам открыл 57-летний мужчина. Сотрудники милиции проводили плановую проверку порядка хранения оружия.

В результате действий подозреваемого погиб 42-летний правоохранитель, его 23-летний напарник в тяжёлом состоянии был доставлен в медучреждение. Нападавший задержан.

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Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и «Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

Выясняется, находился ли задержанный в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Будет проведён ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая.

Днём ранее сообщалось, что в Ивацевичском районе был задержан убивший милиционера местный житель.