Прямой эфир

В отношении стрелявшего по милиционерам жителя Ивацевичского района возбуждено уголовное дело

18 августа 2018 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 августа в деревне Бобровичи местный житель убил милиционера. Ещё один правоохранитель был ранен.  

По сведениям УСК по Брестской области, стрельбу по участковым инспекторам открыл 57-летний мужчина. Сотрудники милиции проводили плановую проверку порядка хранения оружия.  

В результате действий подозреваемого погиб 42-летний правоохранитель, его 23-летний напарник в тяжёлом состоянии был доставлен в медучреждение. Нападавший задержан.  

«Проживал один, работал на предприятии сторожем». Что известно о стрелке из Ивацевичского района  

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и «Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».  

Выясняется, находился ли задержанный в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Будет проведён ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая.  

Днём ранее сообщалось, что в Ивацевичском районе был задержан убивший милиционера местный житель.  

Нападавший стрелял из ружья – здесь подробнее.  

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
10 человек, в том числе ребенка, спасли на пожаре в Логойском районе
17 августа 2018 17:56

10 человек, в том числе ребенка, спасли на пожаре в Логойском районе

«Проживал один, работал на предприятии сторожем». Что известно о стрелке из Ивацевичского района
17 августа 2018 17:27

«Проживал один, работал на предприятии сторожем». Что известно о стрелке из Ивацевичского района

Под Ивье перевернулась легковушка с нетрезвым водителем за рулём. Погиб пассажир Audi
17 августа 2018 13:53

Под Ивье перевернулась легковушка с нетрезвым водителем за рулём. Погиб пассажир Audi