Прямой эфир

Под Ивье перевернулась легковушка с нетрезвым водителем за рулём. Погиб пассажир Audi

17 августа 2018 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 августа под Ивье Audi 100 съехала в кювет и перевернулась. Один человек погиб.  

Как сообщает УГАИ МВД, авария случилась примерно в половине одиннадцатого. За рулём автомобиля находился нетрезвый 31-летний житель Барановичей. В определённый момент машина оказалась за пределами проезжей части и опрокинулась.  

Пострадавших госпитализировали. В 22:55 в больнице скончался 31-летний гродненчанин, ехавший в Audi на заднем сиденье.  

Житель Барановичей управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Пассажир не был пристёгнут ремнём безопасности.  

Летом 2018 года в Ганцевичском районе Nissan упал в мелиоративный канал.  

Погибли водитель и пассажир – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Ивацевичского района, убивший милиционера, задержан
17 августа 2018 13:39

Житель Ивацевичского района, убивший милиционера, задержан

«Вела себя агрессивно»: в Гродно мужчина повесил собаку
17 августа 2018 13:14

«Вела себя агрессивно»: в Гродно мужчина повесил собаку

В Ивацевичском районе местный житель открыл огонь на поражение по сотрудникам милиции: один погиб, второй – в реанимации
17 августа 2018 12:44

В Ивацевичском районе местный житель открыл огонь на поражение по сотрудникам милиции: один погиб, второй – в реанимации