Под Ивье перевернулась легковушка с нетрезвым водителем за рулём. Погиб пассажир Audi

Новости Беларуси. 16 августа под Ивье Audi 100 съехала в кювет и перевернулась. Один человек погиб.

Как сообщает УГАИ МВД, авария случилась примерно в половине одиннадцатого. За рулём автомобиля находился нетрезвый 31-летний житель Барановичей. В определённый момент машина оказалась за пределами проезжей части и опрокинулась.

Пострадавших госпитализировали. В 22:55 в больнице скончался 31-летний гродненчанин, ехавший в Audi на заднем сиденье.

Житель Барановичей управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Пассажир не был пристёгнут ремнём безопасности.

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