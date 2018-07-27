В отношении отца погибших на пожаре в Минском районе детей возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту гибели двух детей на пожаре в Минском районе возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УСК по Минской области, вечером 26 июля в одном из общежитий в агрогородке Лесной начался пожар. Во время его ликвидации были обнаружены тела 4-летнего мальчика и 7-летней девочки. Медработники, которым передали детей, констатировали их смерть.

Согласно информации следствия, незадолго до начала пожара брат и сестра были оставлены в комнате общежития их 32-летним отцом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, были изъяты объекты, подлежащие исследования. Допрашиваются свидетели, в числе которых жильцы общежития. Назначены судмедэкспертизы, чтобы определить причину смерти детей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что спасатели выезжали тушить пожар в Минском районе. В горевшей квартире находились два ребёнка.