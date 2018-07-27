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В отношении отца погибших на пожаре в Минском районе детей возбуждено уголовное дело

27 июля 2018 13:56
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Новости Беларуси. По факту гибели двух детей на пожаре в Минском районе возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает УСК по Минской области, вечером 26 июля в одном из общежитий в агрогородке Лесной начался пожар. Во время его ликвидации были обнаружены тела 4-летнего мальчика и 7-летней девочки. Медработники, которым передали детей, констатировали их смерть.  

Согласно информации следствия, незадолго до начала пожара брат и сестра были оставлены в комнате общежития их 32-летним отцом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».  

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, были изъяты объекты, подлежащие исследования. Допрашиваются свидетели, в числе которых жильцы общежития. Назначены судмедэкспертизы, чтобы определить причину смерти детей.  

Расследование уголовного дела продолжается.  

Ранее стало известно, что спасатели выезжали тушить пожар в Минском районе. В горевшей квартире находились два ребёнка.  

По предварительным сведениям, отец детей был на рыбалке – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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