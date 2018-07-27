На пожаре в Минском районе погибли два ребёнка. Им было 4 и 7 лет

Новости Беларуси. Вечером 26 июля в посёлке Лесной Минского района загорелась комната в квартире на верхнем этаже пятиэтажки.
По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили находившихся в горевшей квартире в бессознательном состоянии двух детей 4 и 7 лет. Работники МЧС вынесли мальчика и девочку наружу и передали медработникам.
Сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но были вынуждены констатировать смерть детей.
В момент происшествия брат и сестра были одни дома. Ребята проживали с отцом. Согласно предварительным данным, мужчина был на рыбалке.
Огнём уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждена отделка стен и оконное остекление в комнате, закопчены имущество и отделка стен блока.
Выясняется причина загорания, на место выезжала следственно-оперативная группа.
Летом 2018 года в Поставском районе начался пожар в жилом доме.
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