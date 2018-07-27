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На пожаре в Минском районе погибли два ребёнка. Им было 4 и 7 лет

27 июля 2018 08:17
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Новости Беларуси. Вечером 26 июля в посёлке Лесной Минского района загорелась комната в квартире на верхнем этаже пятиэтажки.  

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили находившихся в горевшей квартире в бессознательном состоянии двух детей 4 и 7 лет. Работники МЧС вынесли мальчика и девочку наружу и передали медработникам.  

Сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но были вынуждены констатировать смерть детей.  

В момент происшествия брат и сестра были одни дома. Ребята проживали с отцом. Согласно предварительным данным, мужчина был на рыбалке.  

Огнём уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждена отделка стен и оконное остекление в комнате, закопчены имущество и отделка стен блока.  

Выясняется причина загорания, на место выезжала следственно-оперативная группа.  

Летом 2018 года в Поставском районе начался пожар в жилом доме. 

9-летняя девочка вынесла из горящего здания четырёх братьев и сестёр – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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