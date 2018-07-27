Гомельский реанимобиль доставил белорусов, пострадавших в аварии под Одессой

Новости Беларуси. 27 июля реанимобиль Гомельской областной клинической больницы благополучно доставил на родину двух гомельчан, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 27 июля реанимобиль Гомельской областной клинической больницы благополучно доставил на родину двух гомельчан, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба пациента госпитализированы: 50-летний мужчина находится в нейрохирургическом, 36-летняя женщина — в ЛОР-отделении. Их состояние оценивается как стабильное.
Олег Говрушко, заведующий нейрохирургическим отделением Гомельской областной клинической больницы:
Все пациенты перенесли транспортировку хорошо. Состояние их расценивается как удовлетворительное. Будут еще дообследоваться, а на следующей неделе будут готовиться к выписке. Угрозы жизни у них нет. Все получают лечение согласно нормативным документам нашей службы.
Напомним, авария, в которой погибли пять человек и пострадали 12, произошла 20 июля. Микроавтобус с гомельчанами врезался в стоявшую на проезжей части фуру. Ранее в Беларусь уже вернулись девять человек. В украинской больнице всё ещё остается один белорус. Он находится в тяжелом состоянии и перевозить его нельзя.