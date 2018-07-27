Гомельский реанимобиль доставил белорусов, пострадавших в аварии под Одессой

Новости Беларуси. 27 июля реанимобиль Гомельской областной клинической больницы благополучно доставил на родину двух гомельчан, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба пациента госпитализированы: 50-летний мужчина находится в нейрохирургическом, 36-летняя женщина — в ЛОР-отделении. Их состояние оценивается как стабильное.

Олег Говрушко, заведующий нейрохирургическим отделением Гомельской областной клинической больницы:

Все пациенты перенесли транспортировку хорошо. Состояние их расценивается как удовлетворительное. Будут еще дообследоваться, а на следующей неделе будут готовиться к выписке. Угрозы жизни у них нет. Все получают лечение согласно нормативным документам нашей службы.