В Барановичах пьяный безбилетник ударил мешавшую ему выйти из автобуса женщину-контролёра

Новости Беларуси. Днём 26 июля в Барановичах нетрезвый пассажир автобуса ударил по лицу мешавшую ему выйти женщину-контролёра.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Барановичское ГОВД, 41-летний местный житель ехал в общественном транспорте, не оплатив проезд. На одной из остановок в автобус зашли контролёры.

Мужчина заметил сотрудниц гортранса и попытался выйти, но должностные лица при исполнении воспрепятствовали гражданину. Одна из женщин-контролёров начала оформлять на нарушителя протокол. Злоумышленник не смог совладать с эмоциями и нанёс женщине удар кулаком в лицо.

Напарница пострадавшей незамедлительно обратилась в милицию. Оперативно прибывшие к месту инцидента правоохранители задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Весной 2018 года в Гродно мужчина ударил женщину по лицу за отказ познакомиться.