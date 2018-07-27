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В Барановичах пьяный безбилетник ударил мешавшую ему выйти из автобуса женщину-контролёра

27 июля 2018 13:16
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Новости Беларуси. Днём 26 июля в Барановичах нетрезвый пассажир автобуса ударил по лицу мешавшую ему выйти женщину-контролёра.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Барановичское ГОВД, 41-летний местный житель ехал в общественном транспорте, не оплатив проезд. На одной из остановок в автобус зашли контролёры.  

Мужчина заметил сотрудниц гортранса и попытался выйти, но должностные лица при исполнении воспрепятствовали гражданину. Одна из женщин-контролёров начала оформлять на нарушителя протокол. Злоумышленник не смог совладать с эмоциями и нанёс женщине удар кулаком в лицо.  

Напарница пострадавшей незамедлительно обратилась в милицию. Оперативно прибывшие к месту инцидента правоохранители задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.  

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.  

Весной 2018 года в Гродно мужчина ударил женщину по лицу за отказ познакомиться.  

У пострадавшей перелом нижней челюсти – здесь подробности.  

# Насилие # происшествия

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