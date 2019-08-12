В Осиповичах 15-летнюю велосипедистку в наушниках сбил автобус

Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого утра в Осиповичах автобус наехал на велосипедистку.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 55-летний житель райцентра управлял автобусом «МАЗ 103456». Двигаясь по улице Сумченко, транспортное средство сбило 15-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Несовершеннолетняя получила закрытую ЧМТ, перелом ребра и рассечение левой надбровной дуги. Пострадавшая госпитализирована.
Согласно предварительным данным, школьница была в наушниках. Проводится проверка, выясняются все детали случившегося.
На прошлой неделе в Полоцке произошёл наезд на велосипедиста.
Водитель автомобиля скрылся – подробности здесь.