В Осиповичах 15-летнюю велосипедистку в наушниках сбил автобус

Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого утра в Осиповичах автобус наехал на велосипедистку.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 55-летний житель райцентра управлял автобусом «МАЗ 103456». Двигаясь по улице Сумченко, транспортное средство сбило 15-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.