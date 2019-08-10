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В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся

10 августа 2019 06:27
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Новости Беларуси. 9 августа около семи вечера в Полоцке иномарка сбила подростка на велосипеде.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний водитель за рулём Opel Astra двигался по улице Ленинградской в сторону улицы Чайко. Возле дома № 95 автомобиль наехал на 16-летнего велосипедиста.

В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Несовершеннолетний с травмами был госпитализирован в реанимацию. Водитель после аварии скрылся, но его машина была обнаружена в одном из гаражных массивов. Немного позже во дворе жилых застроек был задержан водитель.

В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Осиповичах микроавтобус сбил 10-летнего велосипедиста.

Мальчик пересекал дорогу на красный свет – подробнее здесь.

# Авария в Витебской области # происшествия

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