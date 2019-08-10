В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний водитель за рулём Opel Astra двигался по улице Ленинградской в сторону улицы Чайко. Возле дома № 95 автомобиль наехал на 16-летнего велосипедиста.

Несовершеннолетний с травмами был госпитализирован в реанимацию. Водитель после аварии скрылся, но его машина была обнаружена в одном из гаражных массивов. Немного позже во дворе жилых застроек был задержан водитель.