В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся
Новости Беларуси. 9 августа около семи вечера в Полоцке иномарка сбила подростка на велосипеде.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний водитель за рулём Opel Astra двигался по улице Ленинградской в сторону улицы Чайко. Возле дома № 95 автомобиль наехал на 16-летнего велосипедиста.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Несовершеннолетний с травмами был госпитализирован в реанимацию. Водитель после аварии скрылся, но его машина была обнаружена в одном из гаражных массивов. Немного позже во дворе жилых застроек был задержан водитель.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Осиповичах микроавтобус сбил 10-летнего велосипедиста.
Мальчик пересекал дорогу на красный свет – подробнее здесь.