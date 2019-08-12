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В Сморгони из-за рюкзака был эвакуирован железнодорожный вокзал

12 августа 2019 11:51
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Новости Беларуси. 12 августа примерно в 12 часов на вокзале в Сморгони проводилась эвакуация людей.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, к правоохранителям обратилась дежурная по железнодорожной станции. Женщина нашла бесхозную сумку. К указанному месту немедленно выехали СОГ и СПГ, МЧС и сотрудники скорой помощи.

В Сморгони из-за рюкзака был эвакуирован железнодорожный вокзал -1

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Работники и посетители станции были эвакуировали, принимались необходимые меры для обеспечения безопасности. В ходе проверки взрывоопасные или подозрительные предметы обнаружены не были.

В находившемся в зале ожидания рюкзаке были продукты. Владелец заплечной сумки устанавливается.

В Сморгони из-за рюкзака был эвакуирован железнодорожный вокзал -4

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Вокзал работает в штатном режиме.

Весной 2019 года в Лунинце была эвакуирована ж/д станция.

Причиной этого стала бесхозная коробка – здесь подробности.

# Лжеминирование # происшествия

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