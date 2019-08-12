В Сморгони из-за рюкзака был эвакуирован железнодорожный вокзал

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, к правоохранителям обратилась дежурная по железнодорожной станции. Женщина нашла бесхозную сумку. К указанному месту немедленно выехали СОГ и СПГ, МЧС и сотрудники скорой помощи.

Новости Беларуси. 12 августа примерно в 12 часов на вокзале в Сморгони проводилась эвакуация людей.

Работники и посетители станции были эвакуировали, принимались необходимые меры для обеспечения безопасности. В ходе проверки взрывоопасные или подозрительные предметы обнаружены не были.

В находившемся в зале ожидания рюкзаке были продукты. Владелец заплечной сумки устанавливается.