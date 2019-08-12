В Гомеле мужчина продавал наркотики, пока его сын катался на аттракционах

Новости Беларуси. Вечером 7 августа в Гомеле был задержан мужчина, который продавал в парке наркотики, пока его сын катался на каруселях.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 53-летний безработный житель Мозыря приехал в Гомель вместе с 13-летним сыном, чтобы провести время в парке культуры и отдыха.

Второй целью гражданина была продажа наркотиков. Пока ребёнок катался на аттракционах, его отец продал пачку из-под сигарет, в которой находилось 4,2 грамма амфетамина. Мужчина был задержан, а мальчика правоохранители передали матери.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК РБ.

Установлено, что мужчина не первый раз занимается подобной деятельностью. 2 августа подозреваемый продал в Гомеле 1,39 грамма амфетамина.

По месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты 7 свёртков, в которых находилось спрессованное вещество. Находка была направлена на экспертизу.

Несколько недель назад в Минске 20-летний юноша предлагал детям попробовать наркотики.