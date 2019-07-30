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В Ошмянском районе в ДТП погибли водитель и пассажир Citroen

30 июля 2019 16:05
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Новости Беларуси. В Ошмянском районе два человека погибли в ДТП.  

По информации МВД, авария произошла днем 30 июля. Около деревни Новоселки 33-летняя водитель не справилась с управлением автомобиля Citroen. Транспортное средство опрокинулось.    

В Ошмянском районе в ДТП погибли водитель и пассажир Citroen-1

Фото: МВД 

На место аварии незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.  

В результате аварии погибла водитель автомобиля и 32-летний пассажир, который находился на переднем сидении. Еще одному пассажиру – 30-летнему мужчине – была оказана помощь без госпитализации.  

В конце июля водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с фурой в Червенском районе (читать далее).  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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