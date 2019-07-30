В Ошмянском районе в ДТП погибли водитель и пассажир Citroen

По информации МВД, авария произошла днем 30 июля. Около деревни Новоселки 33-летняя водитель не справилась с управлением автомобиля Citroen. Транспортное средство опрокинулось.

Новости Беларуси. В Ошмянском районе два человека погибли в ДТП.

На место аварии незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

В результате аварии погибла водитель автомобиля и 32-летний пассажир, который находился на переднем сидении. Еще одному пассажиру – 30-летнему мужчине – была оказана помощь без госпитализации.