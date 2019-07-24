Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с фурой в Червенском районе

Новости Беларуси. В Червенском районе столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате происшествия погиб водитель легковушки.
Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева.
Новости Беларуси. В Червенском районе столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате происшествия погиб водитель легковушки.
Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева.
Фото: УВД Минского облисполкома
Лобовое столкновение произошло 23 июля около 17.15 на трассе М4. Сообщается, что 23-летний водитель легковушки Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN.
Фото: УВД Минского облисполкома
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии. Специалисты проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
Недавно на трассе Минск-Могилев произошло лобовое столкновение фуры и маршрутки (читать далее).