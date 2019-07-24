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Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с фурой в Червенском районе

24 июля 2019 09:05
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Новости Беларуси. В Червенском районе столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате происшествия погиб водитель легковушки.

Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева. 

Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с фурой в Червенском районе-1

Фото: УВД Минского облисполкома 

Лобовое столкновение произошло 23 июля около 17.15 на трассе М4. Сообщается, что 23-летний водитель легковушки Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN.

Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с фурой в Червенском районе-4

Фото: УВД Минского облисполкома 

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии. Специалисты проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. 

Недавно на трассе Минск-Могилев произошло лобовое столкновение фуры и маршрутки (читать далее).   

# Авария в Минской области # происшествия # Сергей Чеботарев

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