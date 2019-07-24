Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с фурой в Червенском районе

Новости Беларуси. В Червенском районе столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате происшествия погиб водитель легковушки. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева.

Фото: УВД Минского облисполкома

Лобовое столкновение произошло 23 июля около 17.15 на трассе М4. Сообщается, что 23-летний водитель легковушки Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN.

Фото: УВД Минского облисполкома