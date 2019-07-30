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В Минске 44-летняя гражданка России обвиняется в мошенничестве

30 июля 2019 10:04
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Новости Беларуси. Россиянка обвиняется в мошенничестве на территории Беларуси.  

По информации Следственного комитета, в отношении Модиной Елены Витальевны расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».  

44-летняя гражданка России с 2017 по 2019 завладела деньгами граждан Беларуси и других государств на сумму более 2 тысяч долларов, 18 тысяч белорусских рублей, 38 тысяч евро. Потерпевшими стали 10 человек.  

В Минске 44-летняя гражданка России обвиняется в мошенничестве -1

Фото: СК

Для общения с ними женщина использовала соцсети и мессенджеры, иногда встречалась лично.  

Гражданка России представлялась лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, связанной с разведением и продажей дорогостоящих пород собак,  лицом нетрадиционной сексуальной ориентации по имени «Denis Paten», человеком с онкологическими заболеваниями, сотрудником посольства Республики Беларусь в Латвии.  

В Минске 44-летняя гражданка России обвиняется в мошенничестве -4

Фото: СК 

Сейчас проводится анализ информации, которая была извлечена из компьютерной техники обвиняемой, переписки для установления других пострадавших. Проводятся иные следственные действия, направленные на укрепление доказательственной базы.  

К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.   

В Гомеле в июле задержана женщина, которая представлялась сотрудницей санэпидемстанции (читать далее).  

# Мошенничество # происшествия # Модина Елена

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