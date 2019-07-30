В Минске 44-летняя гражданка России обвиняется в мошенничестве

44-летняя гражданка России с 2017 по 2019 завладела деньгами граждан Беларуси и других государств на сумму более 2 тысяч долларов, 18 тысяч белорусских рублей, 38 тысяч евро. Потерпевшими стали 10 человек.

По информации Следственного комитета, в отношении Модиной Елены Витальевны расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Новости Беларуси. Россиянка обвиняется в мошенничестве на территории Беларуси.

Гражданка России представлялась лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, связанной с разведением и продажей дорогостоящих пород собак, лицом нетрадиционной сексуальной ориентации по имени «Denis Paten», человеком с онкологическими заболеваниями, сотрудником посольства Республики Беларусь в Латвии.

Для общения с ними женщина использовала соцсети и мессенджеры, иногда встречалась лично.

Сейчас проводится анализ информации, которая была извлечена из компьютерной техники обвиняемой, переписки для установления других пострадавших. Проводятся иные следственные действия, направленные на укрепление доказательственной базы.

К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.