Бродил по лесу три дня без еды, воды. Спасён дедушка, который заблудился на болоте под Могилёвом

Новости Беларуси. Второй день рождения на девятом десятке. Пенсионер из Могилёва, который провёл в болоте три дня, найдет живым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Второй день рождения на девятом десятке. Пенсионер из Могилёва, который провёл в болоте три дня, найдет живым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
83-летний мужчина вышел из своего дома в областном центре ещё пять дней назад. Как оказался у пойменного луга в Кличевском районе, ещё предстоит выяснить.
Пенсионер бродил по неизвестной местности три дня без еды, воды и связи. У пожилого мужчины отказали ноги, и он уже не смог выбраться самостоятельно.
Пропавшего дедушку 30 июля нашли правоохранители и спасатели. На месте ему оказали первую помощь и передали медикам для более детального обследования.