Бродил по лесу три дня без еды, воды. Спасён дедушка, который заблудился на болоте под Могилёвом

Новости Беларуси. Второй день рождения на девятом десятке. Пенсионер из Могилёва, который провёл в болоте три дня, найдет живым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

83-летний мужчина вышел из своего дома в областном центре ещё пять дней назад. Как оказался у пойменного луга в Кличевском районе, ещё предстоит выяснить.

Пенсионер бродил по неизвестной местности три дня без еды, воды и связи. У пожилого мужчины отказали ноги, и он уже не смог выбраться самостоятельно.