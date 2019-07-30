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Бродил по лесу три дня без еды, воды. Спасён дедушка, который заблудился на болоте под Могилёвом

30 июля 2019 11:37
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Новости Беларуси. Второй день рождения на девятом десятке. Пенсионер из Могилёва, который провёл в болоте три дня, найдет живым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бродил по лесу три дня без еды, воды. Спасён дедушка, который заблудился на болоте под Могилёвом-1

83-летний мужчина вышел из своего дома в областном центре ещё пять дней назад. Как оказался у пойменного луга в Кличевском районе, ещё предстоит выяснить.

Бродил по лесу три дня без еды, воды. Спасён дедушка, который заблудился на болоте под Могилёвом-4

Пенсионер бродил по неизвестной местности три дня без еды, воды и связи. У пожилого мужчины отказали ноги, и он уже не смог выбраться самостоятельно.

Бродил по лесу три дня без еды, воды. Спасён дедушка, который заблудился на болоте под Могилёвом-7

Пропавшего дедушку 30 июля нашли правоохранители и спасатели. На месте ему оказали первую помощь и передали медикам для более детального обследования.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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