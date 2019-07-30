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Под Слуцком поезд сбил сидевшего на путях 29-летнего парня

30 июля 2019 11:49
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Новости Беларуси. 29 июля около девяти вечера на перегоне Новодворцы – Слуцк был травмирован молодой человек.

Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, нетрезвый 29-летний житель Слуцка сидел на путях и не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист прибывающего поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Пострадавший с различными травмами доставлен в больницу.

Задержка движения поезда составила 14 минут.

На неделе в Борисовском районе под поезд попал житель Хотимска.

Мужчина стоял слишком близко к путям – здесь подробности.

# Несчастный случай # происшествия

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