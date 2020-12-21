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В Лунинецком районе Volkswagen наехал на мужчину, который лежал на дороге

21 декабря 2020 06:23
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Новости Беларуси. 18 декабря около восьми вечера в Лунинецком районе случилось смертельное ДТП. 

Как сообщает МВД Беларуси, 52-летняя водитель Volkswagen ехала по агрогородку Любань. В какой-то момент произошёл наезд на 44-летнего пешехода. Предварительно, мужчина лежал на проезжей части. 

Гражданин получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Через несколько часов пациент скончался в больнице. Отмечается, что на куртке мужчины была световозвращающая полоса. 

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# Авария в Брестской области # происшествия

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