В Лунинецком районе Volkswagen наехал на мужчину, который лежал на дороге

Новости Беларуси. 18 декабря около восьми вечера в Лунинецком районе случилось смертельное ДТП.

Как сообщает МВД Беларуси, 52-летняя водитель Volkswagen ехала по агрогородку Любань. В какой-то момент произошёл наезд на 44-летнего пешехода. Предварительно, мужчина лежал на проезжей части.

Гражданин получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Через несколько часов пациент скончался в больнице. Отмечается, что на куртке мужчины была световозвращающая полоса.