В Минске инструкторы автошкол вымогали взятки за сдачу экзамена в ГАИ

Новости Беларуси. Семеро подозреваемых были задержаны весной 2015 года. Среди них – четверо действующих мастеров производственного обучения частных автошкол и заместитель директора одной из них, а также бывший мастер производственного обучения и неработающий родственник одного из инструкторов.

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по г. Минску:

Расследованием установлено, что обвиняемые хорошо знали весь процесс обучения кандидатов в водители, а также то, что наиболее сложным испытанием некоторые курсанты считают практический экзамен, связанный с выездом в город. Свою осведомленность злоумышленники решили использовать в корыстных целях, при этом они не имели реальной возможности повлиять на результаты экзаменов ни на одном из этапов. Мошенники предлагали курсантам, уже сдавшим теоретический и внутренний практический экзамены, оказать содействие в получении положительной оценки на последнем этапе. Под предлогом наличия договоренностей с должностными лицами межрайонного экзаменационного отдела ГАИ, склоняли обучающихся к передаче последним взяток.

Деньги злоумышленники присваивали, а распоряжались ими уже по своему усмотрению.

Установлено 15 фактов завладения денежными средствами на сумму 4200 долларов США. Двое обвиняемых с момента задержания содержатся под стражей, к остальным применена мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.