В Ошмянах семья милиционеров пришла на помощь плачущему ребёнку

Новости Беларуси. В Ошмянах двое пьяных молодых людей пытались отнять велосипед у ребёнка и силой завладели мопедом его знакомого.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, правоохранители возвращались домой со службы и увидели во дворе плачущего мальчика с велосипедом. Милицейская пара решила выяснить, что случилось.
Ребёнок рассказал, что два парня пытались отнять у него велосипед. Один из злоумышленников толкнул мальчика, а другой коснулся окурком сигареты о его лицо. Несовершеннолетний успел сесть на своё транспортное средство и уехать. Ребёнок добавил, что те же молодые люди отняли мопед «Рига» у его 18-летнего знакомого.
Когда мальчик закончил объяснение, сотрудники милиции начали искать подозреваемых. Вскоре 20-летний и 19-летний парни были задержаны.
В отношении обоих фигурантов составлены административные протоколы за езду без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», а в отношении того юноши, который хотел затушить сигарету о лицо мальчика, – также по статье «Хулиганство».
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