В Браславском районе мужчина хотел набрать воды и упал в колодец

Новости Беларуси. 24 июня примерно в 12 часов дня в деревне Шведы Браславского района мужчина упал в питьевой колодец.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили мужчину на глубине около 2,5 метров. Гражданин был по пояс в воде.
С использованием штурмовой лестницы, верёвки и пояса спасателя мужчина был поднят на поверхность.
Позже выяснилось, что гражданин наклонился, чтобы набрать воды, а затем поскользнулся на траве и упал в колодец.
Около недели назад в Житковичском районе слесарь провалился в коммуникационный колодец.
Из-за отравления продуктами жизнедеятельности человека спасённому потребовалась госпитализация – подробности здесь.