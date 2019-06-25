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В Браславском районе мужчина хотел набрать воды и упал в колодец

25 июня 2019 06:56
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Новости Беларуси. 24 июня примерно в 12 часов дня в деревне Шведы Браславского района мужчина упал в питьевой колодец.  

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили мужчину на глубине около 2,5 метров. Гражданин был по пояс в воде.  

В Браславском районе мужчина хотел набрать воды и упал в колодец-1

Фото: МЧС Беларуси  

С использованием штурмовой лестницы, верёвки и пояса спасателя мужчина был поднят на поверхность.  

Позже выяснилось, что гражданин наклонился, чтобы набрать воды, а затем поскользнулся на траве и упал в колодец.  

В Браславском районе мужчина хотел набрать воды и упал в колодец-4

Фото: МЧС Беларуси  

Около недели назад в Житковичском районе слесарь провалился в коммуникационный колодец.  

Из-за отравления продуктами жизнедеятельности человека спасённому потребовалась госпитализация – подробности здесь.  

# Спасение # происшествия

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