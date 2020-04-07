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В Витебске мужчина находился в гараже при включённом двигателе автомобиля

07 апреля 2020 07:38
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Новости Беларуси. 6 апреля примерно в полпятого вечера в Витебске мужчина находился в закрытом гараже при работающем двигателе автомобиля. 

По сведениям МЧС Беларуси, очевидцы рассказали прибывшим спасателям, что внутри гаража есть человек. Подразделения МЧС вошли в сооружение и обнаружили в автомобиле мужчину. 

Гражданин был вынесен на свежий воздух и передан медикам, которые госпитализировали спасённого с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». 

Аналогичный случай произошёл несколько месяцев назад в Орше. 

Мужчина надышался выхлопными газами в запертом гараже – подробности здесь

# Спасение # происшествия

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