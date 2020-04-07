В Витебске мужчина находился в гараже при включённом двигателе автомобиля

Новости Беларуси. 6 апреля примерно в полпятого вечера в Витебске мужчина находился в закрытом гараже при работающем двигателе автомобиля.

По сведениям МЧС Беларуси, очевидцы рассказали прибывшим спасателям, что внутри гаража есть человек. Подразделения МЧС вошли в сооружение и обнаружили в автомобиле мужчину.

Гражданин был вынесен на свежий воздух и передан медикам, которые госпитализировали спасённого с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

Аналогичный случай произошёл несколько месяцев назад в Орше.