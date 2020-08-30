В Орше подразделения МЧС спасли мужчину из горевшей квартиры

Новости Беларуси. 29 августа в восьмом часу вечера в Орше на улице Текстильщиков произошёл пожар в доме.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из квартиры на четвёртом этаже. В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило на полу в комнате хозяина жилища.