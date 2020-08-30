В Орше подразделения МЧС спасли мужчину из горевшей квартиры
Новости Беларуси. 29 августа в восьмом часу вечера в Орше на улице Текстильщиков произошёл пожар в доме.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из квартиры на четвёртом этаже. В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило на полу в комнате хозяина жилища.
Мужчину, который находился в бессознательном состоянии, вынесли на свежий воздух и передали медикам. После осмотра пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар был потушен, эвакуация жильцов не потребовалась. Огнём повреждены дверное полотно и коробка межкомнатной двери, имущество, закопчены стены. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
На прошлой неделе горел дом в Докшицком районе. На пожаре погибли два человека – подробнее здесь.