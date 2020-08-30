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В Орше подразделения МЧС спасли мужчину из горевшей квартиры

30 августа 2020 06:29
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Новости Беларуси. 29 августа в восьмом часу вечера в Орше на улице Текстильщиков произошёл пожар в доме.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из квартиры на четвёртом этаже. В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило на полу в комнате хозяина жилища.

В Орше подразделения МЧС спасли мужчину из горевшей квартиры -1

Фото: МЧС Беларуси 

Мужчину, который находился в бессознательном состоянии, вынесли на свежий воздух и передали медикам. После осмотра пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

В Орше подразделения МЧС спасли мужчину из горевшей квартиры -4

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был потушен, эвакуация жильцов не потребовалась. Огнём повреждены дверное полотно и коробка межкомнатной двери, имущество, закопчены стены. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

На прошлой неделе горел дом в Докшицком районе. На пожаре погибли два человека – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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