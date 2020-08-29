Инспекторы ГАИ задержали жителя Минска, который разрисовывал проезжую часть проспекта Независимости

Новости Беларуси. Курьезный случай в центре Минска. Инспекторы ГАИ задержали молодого человека, который решил использовать в качестве холста проспект Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с баллончиком краски даже не обратил внимания на служебный автомобиль ГАИ. «Художником» оказался пьяный 33-летний минчанин. При задержании он оказал сопротивление патрульным.

«Ценителю такого творчества» придется понести административную ответственность за мелкое хулиганство, нарушение ПДД и неповиновение сотрудникам милиции.