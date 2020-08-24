На пожаре в Докшицком районе погибли два человека

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено огнём.

Новости Беларуси. 23 августа около 23:45 случился пожар в деревне Дормантово Докшицкого района.

В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС обнаружили тела двух человек, личности погибших устанавливаются. Известно, что в доме проживали 72-летняя хозяйка и 64-летний мужчина.