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На пожаре в Докшицком районе погибли два человека

24 августа 2020 06:26
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Новости Беларуси. 23 августа около 23:45 случился пожар в деревне Дормантово Докшицкого района.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено огнём.

На пожаре в Докшицком районе погибли два человека -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС обнаружили тела двух человек, личности погибших устанавливаются. Известно, что в доме проживали 72-летняя хозяйка и 64-летний мужчина.

На пожаре в Докшицком районе погибли два человека -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Пламя потушено, огнём уничтожен жилой дом. Ведётся проверка, причина загорания устанавливается.

На прошлой неделе в Минском районе произошёл пожар в общежитии. Горела стиральная машина – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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