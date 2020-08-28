«У меня четверо детей. Для меня починить четыре элемента – это очень дорого». Неизвестные повредили машину сотрудника «Интеграла»

Новости Беларуси. Инцидент произошел на парковке возле дома сотрудника «Интеграла» минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные облили его машину едкой жидкостью, которая повредила покрытие. Как рассказал хозяин авто, он был председателем избирательного участка. Буллинг начался еще тогда (травля и угрозы в соцсетях).

Как предполагает Александр, акт вандализма также может быть связан с тем, что на днях в салоне под лобовым стеклом лежал государственный флаг.

Александр Дементьев, начальник производства ОАО «Интеграл»:

Неприятно, что держать в руках белорусский флаг стало как будто бы позорно, хотя это наш законный флаг. Говорить, что ты голосовал, например, за Лукашенко – на тебя смотрят косо оппозиционеры. Причем с такой агрессией. Но, допустим, я уважаю их выбор. Это их выбор, это здорово, для этого выборы и проводятся во всем мире. Мой выбор я хочу, чтобы тоже уважали.

Почему, опять же, должна пострадать моя машина? А теперь это действительно будут серьезные материальные затраты. У меня четверо детей. Для меня починить четыре элемента – это очень дорого. Опять же, что мне сейчас с ней делать – чинить или пока деньги копить? Наверное, буду копить. Накоплю, только потом смогу приступить к ремонту.