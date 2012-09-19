В Орше ограбили ювелирный магазин на 500 миллионов рублей

Новости Беларуси. В Орше ограбили ювелирный магазин. Налетчик, вооруженный пистолетом, похитил около 200 золотых изделий на сумму полмиллиарда рублей. Преступника удалось задержать через полчаса после совершения преступления. Им оказался ранее судимый гражданин России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сценарий ограбления налетчик, видимо, отрепетировал. С открытым лицом средь бела дня зашел в магазин, повесив заготовленную табличку «закрыто». Угрожая ножом и пневматическим пистолетом, грабитель запер продавцов в подсобке. «Тревожную» кнопку они нажали лишь тогда, когда вор покинул магазин, прихватив около 200 золотых украшений стоимостью 500 миллионов рублей.



Анатолий Сильченко, начальник Оршанского ГОВД:

Группа задержания Департамента охраны в течение 2 минут была на месте. Было выяснено у продавцов, что на данный магазин совершено нападение. Об этом было доложено в дежурную часть ГОВД, где было принято решение о введении специального плана МВД - были перекрыты выезды из города.



Вор оказался «гастролером» из России. С клетчатым баулом, полным драгоценностей, незамеченным ему удалось добраться лишь до вокзала. С собой у заезжего грабителя был билет на поезд, на который он опоздал всего на несколько минут, которые и оказались решающими в деле об ограблении. Именно опоздание позволило задержаться грабителю на месте преступления. Один из местных водителей согласился довезти «опоздавшего» пассажира до Смоленска.



Вместе с сумкой награбленных драгоценностей (здесь 13 лотков золотых изделий) злоумышленник на нанятой машине пытался выехать в Российскую Федерацию. На этом месте его задержали сотрудники ГАИ. Преступник пытался бежать, но его удалось догнать в районе железнодорожных путей.



Не дал уйти беглецу инспектор ГАИ Юрий Тютюнов. Вместе с напарником на считанные мгновения опередил автомобиль с грабителем и успел выставить пост.



Юрий Тютюнов, инспектор отдельного взвода ДПС межрайонного отделения ГАИ по обслуживанию г. Орши и Оршанского района УВД Витебского облисполкома:

По указанию дежурного "выставить пост", выехал на ремзавод. Естественно, ехал с включенной мигалкой, сиреной. Как пояснял задержанный, мы их обогнали. Если бы ехали медленнее, они бы проехали.



В совершении преступления задержанный признался сразу.



Мужчину уже судили в России за грабеж. Теперь бандиту придется задержаться и в Беларуси. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За налет на магазин вору грозит до 15 лет лишения свободы.