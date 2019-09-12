Новости Беларуси. 11 сентября примерно в полдвенадцатого вечера в Барановичах нетрезвый водитель BMW пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

Как сообщает МВД Беларуси, о пьяном водителе правоохранители узнали от очевидца. Звонивший также уточнил марку и регистрационный знак машины.

Указанный автомобиль инспекторы ГАИ обнаружили на улице Притыцкого. Началось преследование. Правоохранители потребовали у водителя BMW остановить транспортное средство, однако после этого преследуемая машина лишь увеличила скорость.

Вскоре после этого иномарка, поворачивая налево, наехала на опору светофорного объекта. Водитель вышел из автомобиля и попытался сбежать, но был задержан.