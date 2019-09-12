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В Барановичах нетрезвый водитель BMW пытался скрыться от сотрудников ГАИ

12 сентября 2019 17:07
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Новости Беларуси. 11 сентября примерно в полдвенадцатого вечера в Барановичах нетрезвый водитель BMW пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

Как сообщает МВД Беларуси, о пьяном водителе правоохранители узнали от очевидца. Звонивший также уточнил марку и регистрационный знак машины.

Указанный автомобиль инспекторы ГАИ обнаружили на улице Притыцкого. Началось преследование. Правоохранители потребовали у водителя BMW остановить транспортное средство, однако после этого преследуемая машина лишь увеличила скорость.

Вскоре после этого иномарка, поворачивая налево, наехала на опору светофорного объекта. Водитель вышел из автомобиля и попытался сбежать, но был задержан.

В Барановичах нетрезвый водитель BMW пытался скрыться от сотрудников ГАИ-1

Фото: МВД Беларуси

Задержанным оказался 22-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что дома выпил с другом 300 грамм водки, а затем парни поехали за добавкой.

Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,2 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы, иномарка была помещена на штрафстоянку.

Месяцем ранее в Гомеле от милиционеров пытался скрыться водитель, который превысил скорость движения.

Не получилось – подробности здесь.

# Милицейская погоня # происшествия

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