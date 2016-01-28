В одном из жилых домов погибли сразу две семьи: подробности трагедии в Борисове

Новости Беларуси. Трагедия в Борисове. В одном из жилых домов погибли сразу две семьи. Причину смерти 6 шести человек сейчас выясняют, одна из версий — отравление угарным газом. В эти минуты на месте происшествия продолжают работать следователи и другие эксперты.

Первым забил тревогу сын пожилой пары с третьего этажа. На звонки родители не отвечали. Вскрывали дверь уже спасатели. За ними приехала и милиция. Анастасия попросила не показывать ее лицо. В отличие от соседей со второго и третьего этажа, ее семья жива. И это ведь чудо! Просила помощи девушка у реальных людей, а поверили ее не сразу.

Анастасия:

В 7:30 я вызвала газовую службу первый раз. Приехали газовики, два человека, измерили прибором зашли. Говорят, запах бутана есть, но это не утечка газа. Краник перекрыли, открыли. Говорят, нет, это не утечка, подписывайте, все у вас хорошо, нет причин для беспокойства. И уехали.

В газовой службе подтверждают — вызов был. Работали по инструкции, только ничего так и не нашли. Подтвердили специалисты, что реагировать их приборы могут только на природный газ. А что касается версии с угарным, то он запаха не имеет и оставляет человеку менее 3 минут.

Юрий Куклицкий, генеральный директор УП «Минскоблгаз»:

Возможной причиной гибели людей, по нашему мнению, является отравление угарным газом вследствие нарушения в работе дымовых и вентиляционных каналов.

Работала система вентиляции или нет — должны подтвердить эксперты. Как и причину смерти людей.

Сергей Парфенов, главный государственный судебно-медицинский эксперт по Минской области:

Следственным комитетом назначена судебно-медицинская экспертиза погибших, судебно-гистологическая экспертиза, судебно-химическая и ряд других экспертиз. На разрешение этих экспертиз поставлен ряд вопросов, в том числе и по причине смерти.

Не обратили внимание на то, что накануне не пришли в школу старшеклассница Полина и ее 10-летний брат и учителя. Как и весь город узнали утром — семьи больше нет.

Анжела Сергожко, директор средней школы № 16 Борисова:

Дети воспитывались в положительной хорошей семье. Порядочные родители, работающие. Поэтому мы скорбим вместе со всем городом.

Максим Слиж, СТВ:

Кажется, что даже цифры этой истории играют трагическую роль. Номер подъезда 6, как и число погибших. Семья из 4 человек жила в четвертой квартире. А номер подъезда 1, как и причина этих смертей.

Пока проходит проверка, жители дома вспоминают своих соседей. И кажется, никак не могут привыкнуть, что теперь говорить о них будут только в прошедшем времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.