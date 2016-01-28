Отравились газом? Шесть погибших обнаружены в борисовской многоэтажке

Новости Беларуси. Трагедия в Борисове. Шесть человек найдены мёртвыми в своих квартирах. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Основная - неисправность газового оборудования.

Вначале были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины. В их жилище присутствовал стойкий запах бытового газа. В квартире этажом ниже были найдены тела еще четырех человек. Среди погибших - двое несовершеннолетних 10 и 17 лет.

Сейчас на месте трагедии работают следователи.

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

На месте работают следователи центрального аппарата Следственного комитета, а также специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Следствием рассматриваются различные версии происшествия, в том числе неисправность газового оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Служебная халатность».

Фигурирует статья «Служебная халатность». В ненадлежащем исполнении своих обязанностей подозревают должностных лиц предприятия «Борисовмежрайгаз».

Как стало известно от корреспондента СТВ, работающего на месте трагедии, еще 26 января жители многоэтажки обращались в аварийную газовую службу. Приехав по вызову, специалисты не нашли причин для беспокойства. Сейчас следователи изучают изъятую у обслуживающих организаций документацию, допрашивают свидетелей. Назначены экспертные исследования.