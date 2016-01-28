Рассмотрение дела о крупном автомошенничестве началось в Минске: в списке пострадавших почти 500 человек

Новости Беларуси. Резонансное дело о мошенничестве начали рассматривать в Минске. Обвиняется директор компании по продаже машин и его сообщники. От их махинаций пострадали почти полтысячи человек. Для того чтобы разместить всех людей в зале, заседание вынужденно перенесли в более вместительный зал суда другого района.

Фирма, которой руководил обвиняемый, занималась комиссионной оценкой и реализацией транспортных средств. Заключая с клиентами договоры, компания не выполняла свои обязательства. Деньги присваивались, а сроки затягивались. При этом судьба автомобилей, взятых на продажу, оставалась неизвестна. По версии следователей, директор фирмы изначально не намеревался выполнять условия договоров. Его целью было — завладеть дорогими машинами.

Андрей Карасенок, потерпевший:

Обманули. Такая ситуация: отдал машину продавать – ни машины, ни денег. Меня, в общем-то, не очень интересует, как их накажут. Мне интересно забрать свои деньги либо машину.

Наталья Морозова, потерпевшая:

Договор заключили в 2014 году. Условие договора, что в течение двух месяцев автомобиль будет либо продан, либо, если он будет не продан, деньги нам вернут. Но по истечении срока, который был указан в договоре, получилось так, что никаких дальнейших действий не было. Ни деньги не возвращали, ни автомобиля мы больше не видели. Выяснилось, что очень много потерпевших в похожей ситуации, как у нас. Надеемся на возврат денежных средств.

Уголовные дела в отношении директора компании и его подельников были возбуждены в 2014 году. Ущерб от деятельности фирмы оценили в 100 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.