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В Казахстане разбился вертолет, на борту которого находились пять человек, в том числе и ребенок

28 января 2016 17:52
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Новости Казахстана. ЧП в Казахстане. Воздушное судно должно было доставить маленького пациента в больницу. На борту находились пять человек – это пилот, два врача и мать с больным ребенком. Все они погибли. Примерно через час после вылета связь с вертолетом была потеряна.

По предварительной версии, из-за плохой погоды пилот не заметил радиомачту и задел ее.

Машина не долетела до аэродрома всего два километра. На месте ЧП продолжают работать специалисты. Поиски осложняются плохой видимостью из-за снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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