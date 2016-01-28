В Казахстане разбился вертолет, на борту которого находились пять человек, в том числе и ребенок

Новости Казахстана. ЧП в Казахстане. Воздушное судно должно было доставить маленького пациента в больницу. На борту находились пять человек – это пилот, два врача и мать с больным ребенком. Все они погибли. Примерно через час после вылета связь с вертолетом была потеряна.

По предварительной версии, из-за плохой погоды пилот не заметил радиомачту и задел ее.

Машина не долетела до аэродрома всего два километра. На месте ЧП продолжают работать специалисты. Поиски осложняются плохой видимостью из-за снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.