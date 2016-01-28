В Столинском районе лжемедработники украли из дома пенсионера 5 млн рублей

Новости Беларуси. В Столинском районе медосмотр на дому обошелся пенсионеру в крупную сумму денег. В дом 77-летнего жителя деревни Толмачево постучались трое незнакомок, представившиеся медицинскими работниками.

Они убедили дедушку, что проводят обследование населения. Осмотр мошенницы провели основательный и даже сделали доверчивому пациенту массаж. А через некоторое время после ухода лжемедработниц выяснилось, что вместе с ними из дома исчезли и 5 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.