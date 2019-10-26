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В одном из торговых центров Минска горел хлебобулочный цех

26 октября 2019 06:26
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Новости Беларуси. 25 октября примерно в 20:20 произошёл пожар в ТЦ «Корона», который расположен по улице Кальварийская, 24. 

Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что загорелись отложения в вентиляционном коробе электропечки в хлебобулочном цеху на первом этаже здания. 

В одном из торговых центров Минска горел хлебобулочный цех-1

Фото: Минское ГУМЧС 

До прибытия подразделений МЧС из сооружения были выведены 350 человек, включая 50 сотрудников. Никто не пострадал. 

Пожар был потушен в 20:41. Выясняется его причина. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печи. 

В одном из торговых центров Минска горел хлебобулочный цех-4

Фото: twitter.com/112by 

На неделе случился пожар на «Белшине».

Пострадал один из работников предприятия – подробнее здесь

# Пожар # происшествия

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