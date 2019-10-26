В одном из торговых центров Минска горел хлебобулочный цех

Новости Беларуси. 25 октября примерно в 20:20 произошёл пожар в ТЦ «Корона», который расположен по улице Кальварийская, 24.
Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что загорелись отложения в вентиляционном коробе электропечки в хлебобулочном цеху на первом этаже здания.
До прибытия подразделений МЧС из сооружения были выведены 350 человек, включая 50 сотрудников. Никто не пострадал.
Пожар был потушен в 20:41. Выясняется его причина. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печи.
На неделе случился пожар на «Белшине».
Пострадал один из работников предприятия – подробнее здесь.