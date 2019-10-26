В одном из торговых центров Минска горел хлебобулочный цех

Новости Беларуси. 25 октября примерно в 20:20 произошёл пожар в ТЦ «Корона», который расположен по улице Кальварийская, 24.

Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что загорелись отложения в вентиляционном коробе электропечки в хлебобулочном цеху на первом этаже здания.