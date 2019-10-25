«Пришли на кухню, а там полный обвал». В одной из квартир многоэтажки на Козлова во время ремонта рухнул потолок

Новости Беларуси. Ремонт, который чуть не закончился трагедией. Во время работ по перепланировке одной из квартир в центре Минска, рухнул потолок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сообщение о ЧП пришло около полудня из дома номер 13 по улице Козлова. Ремонтные работы проводил собственник квартиры. В результате упали две плиты блочных перекрытий. Пострадала и квартира этажом ниже, там поврежден потолок и отделка.

Галина Посохова:

Вдруг такой грохот раздался сильный. А я вот тут спала на диване. И я чувствую: на меня падает эта штукатурка, чуть ли не на голову. Я так испугалась! И соседка прибегает и говорит мне: «Идите, посмотрите, Галина Васильевна, на кухне что». Мы пришли на кухню, а там полный обвал.

Владелец квартиры согласен возместить соседям причиненный ущерб. Сейчас коммунальные службы установили опорные стойки, чтобы избежать дальнейших разрушений. Специалисты проводят полное обследование дома, точные причины обрушения выясняются. Известно, что собственник получил разрешение у администрации района на проведение работ, но, возможно, превысил их объем.

Тимофей Кремез, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Перегородку кирпичную, которая не несущая, он демонтировал. Она, скажем так, держала еще эти плиты перекрытия и не позволяла им обрушиться. Как только перегородку демонтировали, то есть позволили ослабить конструкцию, произошло обрушение.