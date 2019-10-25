Прямой эфир

В результате пожара на «Белшине» пострадал один из работников

25 октября 2019 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 октября около половины четвёртого дня произошёл пожар на ОАО «Белшина». 

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось в подготовительном цехе завода сверхкрупногабаритных шин. Из-за загоревшегося резиносмесителя работник предприятия получил ожоги. 

Руководством предприятия была проведена эвакуация. Прибывшие к месту происшествия спасатели потушили транспортёрную ленту и серу внутри резиносмесителя. 

Причина пожара выясняется. 

На неделе в Червенском районе горела фабрика по производству валенок. 

Пламя повредило 12 станков – подробности здесь

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Обвиняемым в убийстве 8-месячной девочки в Лунинце вынесен приговор
25 октября 2019 14:09

Обвиняемым в убийстве 8-месячной девочки в Лунинце вынесен приговор

В Минске возле одного из бизнес-центров обнаружено тело мужчины
25 октября 2019 13:45

В Минске возле одного из бизнес-центров обнаружено тело мужчины

В Борисове женщина украла у соседки шкатулку с фамильными драгоценностями
25 октября 2019 13:26

В Борисове женщина украла у соседки шкатулку с фамильными драгоценностями