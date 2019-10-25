В результате пожара на «Белшине» пострадал один из работников

Новости Беларуси. 25 октября около половины четвёртого дня произошёл пожар на ОАО «Белшина».

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось в подготовительном цехе завода сверхкрупногабаритных шин. Из-за загоревшегося резиносмесителя работник предприятия получил ожоги.

Руководством предприятия была проведена эвакуация. Прибывшие к месту происшествия спасатели потушили транспортёрную ленту и серу внутри резиносмесителя.

Причина пожара выясняется.

На неделе в Червенском районе горела фабрика по производству валенок.