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В Серебрянке на два часа из-за локальной аварии отключалось электричество

25 октября 2019 16:05
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Новости Беларуси. Два часа без света. Локальная энергоавария 25 октября произошла в микрорайоне Серебрянка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке на два часа из-за локальной аварии отключалось электричество-1

Повреждение высоковольтной сети около 11 часов утра привело к отключению электричества на улицах Якубова и Плеханова. Без света пришлось остаться не только жителям нескольких домов, но также магазинам и организациям. К обеду проблему устранили.

# Электроснабжение # происшествия # Фотофакт

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