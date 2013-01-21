Новости Беларуси. В одном из дворов Бреста застрелили собаку, оставив семерых щенков на произвол судьбы и мороза. Ситуация вызвала общественный резонанс. С одной стороны, коммунальщики действовали в рамках закона, отреагировав на заявку, с другой стороны, жильцы дома возмущены этим фактом, ведь собаки были добрые и никого не трогали.
Одна убитая собака пролежала на снегу несколько часов, вторую увезли сразу. Сейчас щенки временно живут в этой небогатой семье и ищут новых хозяев.
Жильцы двора на Партизанском проспекте в Бресте вспоминают: собаки были добрые, никого не трогали. Но, видимо, кого-то не устраивали. Поэтому поступило обращение на отлов. Возмущены этим фактом и взрослые, и дети.
Яна Пролиско:
Я не понимаю, почему не могут сделать наказание за это. Ведь в Италии или в Сочи за то, что выбрасывают собак, штрафы платят, в тюрьму садят.
Местная жительница:
Я их кормила каждое утро: и молоко, и воду. Косточку ей покупала.
Коммунальники отстрел осуществляют на законном основании. Отловленных бродяг содержат в этом питомнике от трех до пяти дней, а затем усыпляют. Породистые имеют право пожить подольше. Цифра отловленных за минувший год только по Бресту внушительная – более 8,5 тысяч собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Брашко, директор КУП «Коммунальник»:
Если идут покусы, жалобы, что покусала собака ребенка, человека, мы вынуждены выезжать и везти отстрел, потому что по-другому ее не поймаешь.
Здесь определенная операция производится, а не так просто, выскочили из машины, постреляли, постреляли. Такого не бывает.
Бродячие собаки – проблема ненадуманная, иногда стоит и насторожиться.
Жители Бреста:
Тревожит. Даже страшно проходить мимо этих собак, потому что не будешь знать, какая реакцию у них будет.
По одному они не опасны. Когда они в стаи сбиваются, опасны.
В Беларуси пока нет закона, который бы защищал животных, где четко были бы прописаны права и обязанности владельцев домашних питомцев. Общества-волонтеры по защите четырехлапых друзей говорят: нужно обратить внимание на опыт Англии или Германии.
Елена Оргиш, председатель добровольного общества «Доброта»:
Проблема бездомных животных – эта проблема людского равнодушия и безответственности. Потому что не берутся они из воздуха. В основном это выброшенные домашние.
Вопрос стерилизации стоит очень остро. Некоторые считают это жестоким обращением. Но это совсем не жестокое обращение. Весь мир идет по этому пути: стерилизация животных и приюты.
Проблема не в бездомных животных – проблема в людях, большинство из которых не понимают, насколько человек в ответе за тех, кого приручил.