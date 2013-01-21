В Витебске за сутки выпало больше половины декадной нормы снега, больницы пополнили жертвы холодов

Новости Беларуси. На смену снегопадам в Беларусь пришли сильные морозы. В ближайшее время синоптики прогнозируют до минус 25. Но уже 21 января зимний минус ощутили и водители и пешеходы. Многие утром не смогли завезти автомобили, медики отмечают увеличение обморожений и гололедных травм. Наиболее сложная ситуация в самом северном регионе страны – Витебской области. Острых ощущений добавил сильный снегопад. Движение на сильно затруднено.

Евгений – представитель одной из самых «морозоустойчивых» профессий. Целый день в холода проводит на стройке. Закаляется и организм, и характер. Темпов строители не сбавляют – мерзнуть некогда.

Евгений Дорошкевич, строитель-бетонщик:

Довольно-таки нелегко, но справляемся, привыкли.

Бетон льется вполне, в принципе, до минус 20 заливать можно, добавки позволяют.

Каска, положенная по технике безопасности, зимой поверх шапки-ушанки. В бытовке обогреватель, с собой термос.

Евгений Дорошкевич, строитель-бетонщик:

Согреваешься изнутри, и снова готов работать, снова в бой.

Чаще пить чай в сильный мороз советуют и медики. Горячее согревает, а вот горячительное, вопреки народным стереотипам, оказывает обратный эффект. 70-80% обморожений по статистике происходит в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Павленко, заведующий ожоговым отделением Витебской областной клинической больницы:

Мороз несет в себе опасность. Без лишней необходимости, особенно при высокой влажности, не находиться долго на открытом воздухе, особенно если организм ослаблен, болеет, находится в состоянии алкогольного опьянения, имеются нарушения сосудов, особенно нижних конечностей.

За выходные в Витебскую областную больницу с обморожением обратились пять человек. Для Алексея на больничной койке закончилась обычная прогулка.

Алексей Самусенков, пациент Витебской областной клинической больницы:

Пришел домой, вызвал скорую, что не мог ботинки даже снять. Отвезли сразу сюда.

Вообще сразу не почувствовал, вроде, ногам тепло было, потом, когда почувствовал, было поздно.

За морозные выходные в Минской больнице скорой медицинской помощи отмечен рост таких обращений: обморожения, переломы, растяжения, ушибы. Если раньше было в среднем 40 случаев за сутки, теперь эта цифра выросла до 50.

Елена Мякишева, ортопед-травматолог травмпункта Минской больницы скорой медицинской помощи:

В основном это типичная травма для такого гололедного периода. Это переломы лодыжек со смещениями, довольно сложные переломы, которые часто требуют оперативного лечения, переломы лучевых костей в типичном месте, переломы плеча.

Снегопад в стране прекратился, но оставил нешуточные сугробы. В Витебской области за одни выходные снежный покров вырос до 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Бороденок, ведущий инженер-синоптик Витебского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

У нас по области прошли осадки довольно обильные. За сутки выпало более половины декадной нормы осадков. Увеличился снежный покров на 8-13 см.

На дорогах белым-бело. Водитель скорой помощи из Лиозненского района говорит: особенно тяжело за городом и во дворах – не на каждый вызов быстро доедешь.

Андрей Голубев, водитель автомобиля медицинской помощи:

Тяжеловато во дворах. Видите, трактора чистят, но, конечно, под снегом лед, тяжело.

На борьбу вышли целые снегоуборочные десанты. Если дороги чистит техника, то на тротуарах исключительно ручной труд. Первым делом расчищают центральные улицы.

Таиса Мазулова, уборщица территорий:

Много, очень много, видите, какие кучи, большие кучи, нормально работается.

Даже мне лучше чувствуется, чем летом. Я больше люблю холод, чем жару. Переношу лучше.

Малоснежная до этого зима словно взяла реванш – отыгралась за одни выходные. Снегопадов синоптики пока больше не прогнозируют. Зато морозы задержатся. В ближайшие дни ночью ожидается до минус 20.