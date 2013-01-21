В Японии отец до смерти покусал сына. Так он пытался изгнать злого духа

Новости Японии. 56-летний Кацуми Нагая покусал и избил 23-летнего сына Такуя из-за того, что сын стал плясать и извиваться вокруг отца, подражая змее. «Змея часто вселялась в сына», уверяет мужчина. Полицейским он признался, что хотел изгнать из молодого человека змею, захватившую его разум.

С тяжёлыми травмами Такуя был доставлен в больницу. К несчастью, врачам оставалось констатировать смерть.

Арестованного проверят на наличие психических заболеваний, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в ноябре минувшего года достоянием мировой общественности стали подробности ссоры американской пары. Житель американского штата Массачусетс избил свою подругу питоном. Во время ссоры 34-летний Кит Паро схватил из террариума змею и нанес ею несколько ударов своей девушке. В момент нападения девушка принимала ванну. После этого мужчина бросил рептилию в воду. Питон умер, девушка отделалась синяками на коленях, спине, руках и животе. «Возлюбленный» с места происшествия скрылся, однако через несколько часов пришел в полицию с повинной.