Прямой эфир

В Японии отец до смерти покусал сына. Так он пытался изгнать злого духа

21 января 2013 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. 56-летний Кацуми Нагая покусал и избил 23-летнего сына Такуя из-за того, что сын стал плясать и извиваться вокруг отца, подражая змее. «Змея часто вселялась в сына», уверяет мужчина. Полицейским он признался, что хотел изгнать из молодого человека змею, захватившую его разум.

С тяжёлыми травмами Такуя был доставлен в больницу. К несчастью, врачам оставалось констатировать смерть.

Арестованного проверят на наличие психических заболеваний, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в ноябре минувшего года достоянием мировой общественности стали подробности ссоры американской пары. Житель американского штата Массачусетс избил свою подругу питоном. Во время ссоры 34-летний Кит Паро схватил из террариума змею и нанес ею несколько ударов своей девушке. В момент нападения девушка принимала ванну. После этого мужчина бросил рептилию в воду. Питон умер, девушка отделалась синяками на коленях, спине, руках и животе. «Возлюбленный» с места происшествия скрылся, однако через несколько часов пришел в полицию с повинной.

# происшествия # Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске за сутки выпало больше половины декадной нормы снега, больницы пополнили жертвы холодов
21 января 2013 16:36

В Витебске за сутки выпало больше половины декадной нормы снега, больницы пополнили жертвы холодов

Сильные холода парализовали воздушное сообщение в Европе. Убытки терпит и национальный авиаперевозчик Беларуси
21 января 2013 15:30

Сильные холода парализовали воздушное сообщение в Европе. Убытки терпит и национальный авиаперевозчик Беларуси

62-летний британец оттащил двухметровую акулу от детей на пляже в Австралии
21 января 2013 15:08

62-летний британец оттащил двухметровую акулу от детей на пляже в Австралии