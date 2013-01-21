Новости Беларуси. Реальное наказание за виртуальные махинации. Более 300 человек оштрафованы за 2012 год в Минске за незаконную Интернет-торговлю. Сотрудники налоговой службы провели серию проверок.

В списке самых распространенных нарушений – отсутствие регистрации Интернет-магазина и продажа товаров без сопроводительных документов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Козырская, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску:

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на сумму до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, средств и орудий совершения правонарушения, а также дохода, полученного от занятия такой деятельностью.