Американские пограничники убили мексиканского подростка, который находился на территории своей страны

Новости США. Между США и Мексикой нарастает напряжение. Поводом к обострению отношений, в том числе на дипломатическом уровне, послужил очередной инцидент на границе двух стран. Американские патрульные застрелили мексиканского подростка, который находился на территории своей страны. МИД Мексики в связи с убийством выступил с резким протестом.

По предварительной информации, подросток вместе с другими несовершеннолетними якобы бросал в патрульных камни. Это американским военным не понравилось. Один из них открыл огонь и застрелил молодого человека.

С июля минувшего года это уже третий случай гибели мексиканских граждан на территории своей страны от рук американских пограничников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.