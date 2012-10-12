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Тропический шторм обрушился на Бангладеш. Погибли около 20 человек, 1,5 тысячи рыбаков пропали без вести

12 октября 2012 07:11
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Новости Бангладеша. Тропический шторм обрушился на Бангладеш. Пострадали прибрежные районы страны и острова. По официальным данным, жертвами стихийного бедствия стали около 20 человек. Полторы тысячи рыбаков числятся пропавшими без вести.

Местная метеослужба предупреждала о сильных дождях и советовала держаться поближе к берегу. Однако никто не ожидал, что шторм наберет такую силу. Бедствие застало людей врасплох. Ураганный ветер отнес в море десятки лодок.

На материке тоже бедственное положение. Повалены тысячи деревьев, сорваны крыши и повреждены более двух тысяч домов. В ряде районов нарушена связь и электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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