В одной из поликлиник Новополоцка было обнаружено 30 граммов ртути

Новости Беларуси. 5 сентября примерно в десять утра в одной из поликлиник Новополоцка спасатели проводили работы по удалению ртути.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, опасная находка была обнаружена в стоматологическом отделении. Ртуть заметил завхоз во время ремонтных работ по замене трубопровода. Общая масса вещества составила около 30 граммов.

Фото: МЧС Беларуси

Работники отделения химической и радиационной защиты собрали ртуть и доставили её для утилизации. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.

Фото: МЧС Беларуси