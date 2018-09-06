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В одной из поликлиник Новополоцка было обнаружено 30 граммов ртути

06 сентября 2018 08:26
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Новости Беларуси. 5 сентября примерно в десять утра в одной из поликлиник Новополоцка спасатели проводили работы по удалению ртути.  

В одной из поликлиник Новополоцка было обнаружено 30 граммов ртути-1

Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, опасная находка была обнаружена в стоматологическом отделении. Ртуть заметил завхоз во время ремонтных работ по замене трубопровода. Общая масса вещества составила около 30 граммов.  

В одной из поликлиник Новополоцка было обнаружено 30 граммов ртути-4

Фото: МЧС Беларуси  

Работники отделения химической и радиационной защиты собрали ртуть и доставили её для утилизации. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.  

В одной из поликлиник Новополоцка было обнаружено 30 граммов ртути-7

Фото: МЧС Беларуси  

Летом 2018 года в Борисовском районе мужчина разлил у себя на балконе ртуть.  

Спасатели собрали 150 грамм ядовитого вещества – здесь подробности.  

# Ртуть # происшествия # Фотофакт

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