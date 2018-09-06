В одной из поликлиник Новополоцка было обнаружено 30 граммов ртути

Новости Беларуси. 5 сентября примерно в десять утра в одной из поликлиник Новополоцка спасатели проводили работы по удалению ртути.
Новости Беларуси. 5 сентября примерно в десять утра в одной из поликлиник Новополоцка спасатели проводили работы по удалению ртути.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, опасная находка была обнаружена в стоматологическом отделении. Ртуть заметил завхоз во время ремонтных работ по замене трубопровода. Общая масса вещества составила около 30 граммов.
Фото: МЧС Беларуси
Работники отделения химической и радиационной защиты собрали ртуть и доставили её для утилизации. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.
Фото: МЧС Беларуси
Летом 2018 года в Борисовском районе мужчина разлил у себя на балконе ртуть.
Спасатели собрали 150 грамм ядовитого вещества – здесь подробности.