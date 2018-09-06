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В Молодечненском районе Audi сбила 58-летнего велосипедиста

06 сентября 2018 07:31
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Новости Беларуси. Утром 5 сентября на 81 км трассы Минск – Молодечно – Нарочь Audi сбила ехавшего в попутном направлении велосипедиста.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 58-летний житель Вилейки от полученных травм погиб на месте.  

В Молодечненском районе Audi сбила 58-летнего велосипедиста-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Водитель Audi 100 оставил машину на месте ДТП и скрылся, подозреваемый разыскивается. Выясняются обстоятельства аварии и личность водителя автомобиля.  

Осенью 2018 года в Малоритском районе МАЗ наехал на велосипедиста.  

Пострадавшего госпитализировали – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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