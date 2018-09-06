В Молодечненском районе Audi сбила 58-летнего велосипедиста

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 58-летний житель Вилейки от полученных травм погиб на месте.

Новости Беларуси. Утром 5 сентября на 81 км трассы Минск – Молодечно – Нарочь Audi сбила ехавшего в попутном направлении велосипедиста.

Водитель Audi 100 оставил машину на месте ДТП и скрылся, подозреваемый разыскивается. Выясняются обстоятельства аварии и личность водителя автомобиля.

Осенью 2018 года в Малоритском районе МАЗ наехал на велосипедиста.