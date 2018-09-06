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В Минске грузовик врезался в стоявший на остановке автобус с пассажирами

06 сентября 2018 06:56
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Новости Беларуси. Утром 5 сентября в Минске грузовик MAN врезался в пассажирский автобус.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД, за рулём грузовика находился 59-летний водитель. Ехавший в сторону улицы Ротмистрова MAN неправильно выбрал боковой интервал и столкнулся со стоявшим на остановке автобусом.  

В результате аварии у грузовика оторвалась будка, которая затем упала на соседнюю полосу. При падении будка задела проезжавший мимо Audi. Иномаркой управлял 44-летний водитель.  

В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в пригороде Гродно ГАЗ снёс бетонный столбик и наехал на дерево. 

Водитель получил перелом ноги – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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