В Минске грузовик врезался в стоявший на остановке автобус с пассажирами

Новости Беларуси. Утром 5 сентября в Минске грузовик MAN врезался в пассажирский автобус.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД, за рулём грузовика находился 59-летний водитель. Ехавший в сторону улицы Ротмистрова MAN неправильно выбрал боковой интервал и столкнулся со стоявшим на остановке автобусом.

В результате аварии у грузовика оторвалась будка, которая затем упала на соседнюю полосу. При падении будка задела проезжавший мимо Audi. Иномаркой управлял 44-летний водитель.

В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.

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