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20-летний рядовой свёл счёты с жизнью в одной из воинских частей Слонимского гарнизона

06 сентября 2018 07:22
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Новости Беларуси. Рядовой совершил суицид в одной из воинских частей Слонимского гарнизона. 

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, происшествие случилось пятого сентября. 

Военнослужащему было 20 лет. Чуть больше полугода оставалось до окончания его службы.  

По предварительной информации, причина произошедшего обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. 

СК проводит проверку по данному факту. Комиссия Минобороны работает в воинской части. 

Ведомство выражает соболезнования близким военнослужащего и окажет им необходимую помощь.  

# Гибель солдат в армии # происшествия # Фотофакт

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