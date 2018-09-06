20-летний рядовой свёл счёты с жизнью в одной из воинских частей Слонимского гарнизона

Новости Беларуси. Рядовой совершил суицид в одной из воинских частей Слонимского гарнизона.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, происшествие случилось пятого сентября.

Военнослужащему было 20 лет. Чуть больше полугода оставалось до окончания его службы.

По предварительной информации, причина произошедшего обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы.

СК проводит проверку по данному факту. Комиссия Минобороны работает в воинской части.

Ведомство выражает соболезнования близким военнослужащего и окажет им необходимую помощь.