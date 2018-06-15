В Борисовском районе мужчина разлил на балконе ртуть. Спасатели собрали 150 грамм вещества

Новости Беларуси. В Борисовском районе мужчина принес домой банку с ртутью и разлил ее содержимое на балконе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось в деревне Лошница.

Концентрация паров ядовитого металла в помещении превысила норму в 100 раз. Спасатели обработали квартиру содовым раствором. Всего собрали около 150 грамм ртути. Планируется продолжать работы до полной ликвидации чрезвычайной ситуации.